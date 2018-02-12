Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hava savunma sistemine ait geliştirilmiş yeni füzenin başarıyla test edildiği belirtildi.

Testin, Kazakistan'daki Sarı-Şagan askeri poligonunda yapıldığı ifade edilen açıklamada, menzil, hassasiyet ve operasyon ömrüyle yeni füzenin ilgili taktik ve teknik özelliklerinin, günümüz silahlarına kıyasla önemli oranda üstün olduğu iddia edildi.

Açıklamada, yeni geliştirilmiş hava savunma füzesinin, yeni nesil kıtalar arası balistik füzelerin kullanılması dahil tekli ve çoklu saldırıları engelleyebildiği kaydedildi.