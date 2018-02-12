Filistinli idari tutuklular İsrail mahkemelerini boykot edecek

İsrail cezaevlerindeki Filistinli idari tutukluların, karşılaştıkları hak ihlalleri ve "keyfi tutukluluk" haline tepki olarak mahkemelere çıkmayacağı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin basın sorumlusu Emani Serahine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail cezaevlerindeki yaklaşık 450 idari tutuklunun, "keyfi tutukluluk" politikasını reddederek, her seviyedeki İsrail mahkemesini boykot edeceğini söyledi.

Serahine, bunu başka adımların da takip edeceğini, ilgili kurumların yarın bu adımları destekleyen programı kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.