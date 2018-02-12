Çin Suriye denklemine dahil oluyor

Şam'da görevli Büyükelçisi Şi Tsanzin, Çin'in Suriye sürecine aktif katılım zamanı geldiğini ilan ederek, "Suriye'deki yıkıcı ihtilaflar ardından Çin'in bu ülkenin geleceğinde daha aktif rol oynamasının zamanı geldiğini düşünüyoruz. Suriye'nin yeniden inşa edilmesinde bu ülkenin yasal yönetimiyle işbirliği yaparak her geçen günle daha ciddi katkıda bulunacağımızı düşünüyorum" dedi.
Suriye ihtilafında uluslararası alanda Rusya ile birlikte hareket eden Çin, diğer taraftan ABD'nin tepkisini çekmemeye çalışıyor. BM Güvenlik Konseyinde Suriye ile ilgili 7 kritik oylamada Çin Halk Cumhuriyeti genelde çekimser oy kullanarak Rusya-ABD hesaplaşması dışında kalmayı tercih etmişti. Üç süper güç arasında Suriye'ye herhangi görünüm altında asker göndermeyen tek ülke Çin olmuştu.
kalan karakter 1000
bir sen eksiktin
EVET BEYLER OKEYE DÖRDÜNCÜ BULUNDU.................
eski dost komşu düşman olmaz gel komşu gel sen gel dünyanın her tarafında kardeşi kardeşe kırdıran katleden terörü terörizmi kendileri kurup destekleyen abd israil batı olana kadar eski komşu şengel
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.