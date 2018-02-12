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denklemine dahil oluyor

’de 2011 yılından buyana devam eden iç savaşı uzaktan takip etmeyi tercih eden , bundan sonraki süreçte aktif katılım göstereceğini ilan etti.

Çin Suriye denklemine dahil oluyor

'da görevli Büyükelçisi Şi Tsanzin, 'in sürecine aktif katılım zamanı geldiğini ilan ederek, "Suriye'deki yıkıcı ihtilaflar ardından Çin'in bu ülkenin geleceğinde daha aktif rol oynamasının zamanı geldiğini düşünüyoruz. Suriye'nin yeniden inşa edilmesinde bu ülkenin yasal yönetimiyle işbirliği yaparak her geçen günle daha ciddi katkıda bulunacağımızı düşünüyorum" dedi.

Suriye ihtilafında uluslararası alanda ile birlikte hareket eden Çin, diğer taraftan ABD'nin tepkisini çekmemeye çalışıyor. Güvenlik Konseyinde Suriye ile ilgili 7 kritik oylamada Çin Halk Cumhuriyeti genelde çekimser oy kullanarak Rusya-ABD hesaplaşması dışında kalmayı tercih etmişti. Üç süper güç arasında Suriye'ye herhangi görünüm altında asker göndermeyen tek ülke Çin olmuştu.

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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi 12:35
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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muhteşem muhteşem

bir sen eksiktin

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 12.02.2018 20:20
KARTAL KARTAL

EVET BEYLER OKEYE DÖRDÜNCÜ BULUNDU.................

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 12.02.2018 14:27
ali ali

eski dost komşu düşman olmaz gel komşu gel sen gel dünyanın her tarafında kardeşi kardeşe kırdıran katleden terörü terörizmi kendileri kurup destekleyen abd israil batı olana kadar eski komşu şengel

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 12.02.2018 13:17
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