Belçika'nın Flaman bölgesinde yer alan Hasselt şehri yakınlarına düşen bir özel uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
Het Laatste Nieuws (HLN) gazetesine göre, öğlen saatlerinde Belçika'nın Hasselt şehri yakınında özel bir uçak düştü.
Kortrijk kentinden havalanan ve Zwartberg havalimanına yolculuk yapan, içerisinde 2 kişinin bulunduğu Beechcraft F33A Bonanza tipi uçak yüksek gerilim hatlarına takıldı.
Kazada uçakta bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza bölgesinde ilk yardım ve inceleme ekipleri gönderildi.
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