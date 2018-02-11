Rusya'nın Domodedovo Havalimanından kalkan ve içinde 65 yolcu ile altı mürettebat toplam 71 kişinin bulunduğu Saratov Havayolları'na ait Antonov An-148 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü.
DÜŞEN UÇAĞIN İLK GÖRÜNTÜLERİ
İKİ AYRI AÇIKLAMA GELDİ
Sputnik'in haberine göre, Moskova Acil Durumlar Baş İdaresi'nden yapılan açıklamada, uçağın Ramenskiy şehrinde düşmüş olabileceği ve kurtarma ekiplerinin bölgede arama çalışmaları başlattığı aktarıldı.
Nitekim bir kaynak, Antonov An-148 tipi yolcu uçağının yerinin havadan yapılan arama sonucu tespit edildiğini ama ekiplerin henüz alana ulaşamadığını söyledi. Domodedovo Havalimanı'ndan bir kaynak da uçaktaki 71 kişinin 65'nin yolcu, 6'sının da mürettebat olduğunu söyledi.
UÇAK RAMENSKOYE BÖLGESİNE DÜŞTÜ
DHA'nın haberine göre, Rusya'nın Domodedovo Havalimanından kalkan ve içinde 65 yolcu ile altı mürettebatın bulunduğu Saratov Havayolları'na ait Antonov An-148 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü.
Ria Novosti'ye konuşan bir acil servis görevlisi, uçağın Moskova'nın banliyösü Podmoskovye'in Ramenskoye bölgesine düştüğünü söyledi.
Kaza sonrası uçağın enkazına ulaşan yetkililer uçakta kurtulan kişi olmadığını açıkladı.
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