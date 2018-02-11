Çavuşoğlu ve Lavrov'dan kritik görüşme

Son dakika gelen bigiye göre; Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Çevuşoğlu Lavrov'a taziyelerini iletti. Moskova'da düşen yolcu uçağında 71 kişi hayatını kaybetmişti.
Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu haberde, 71 yolcuyu taşıyan Rus yolcu uçağı Moskova'da düştüğü ve uçağın kalkıştan hemen sonra kuleyle bağlantısının kesildiği aktarılmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Antonov 148 tipi yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilemişti.
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