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'nin küstah talebine 'dan tokat gibi yanıt

Sınırımızda kukla gibi kullanacağı bir 'terör koridoru' oluşturma hevesi içerisinde olan ve 'nin 'e düzenlediği ile hüsrana uğrayan , operasyonu durdurun demek için Türkiye'ye geliyor. ise ABD'nin bu küstah talebine karşı 'Amerikan Yalanları' isimle dosya ile cevap verecek.

ABDnin küstah talebine Ankaradan tokat gibi yanıt

Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oluşturma hayallerini yerle bir eden 'nın bitirilmesini isteyen , 'de çok kalın bir 'Amerikan yalanları' dosyasıyla karşılanacak. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster, "Verdiğiniz hiçbir sözü tutmadınız, şimdi de söz değil sahadaki icraatları görmek istiyoruz" cevabı alacak. ABD'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı 'sınırlı tutun' ve 'Münbiç'e harekat yapmayın' isteklerine 'dan verilen "Tüm Suriye sınırımızdan /temizlenecek" cevabı üzerine Tillerson ve McMaster Türkiye yoluna düştü.

MEDYADAN MESAJ
Tillerson ve McMaster'ın kritik ziyaretleri öncesi Washington ABD basını üzerinden görüşmelerde " harekatının sınırlandırılması veya durdurulmasınının" isteneceği mesajı verildi. Türk-ABD ilişkilerinin 'zor zamanlardan geçtiği'ne vurgu yapılan haberlerde "Görüşmelerin zor olacağı" vurgusu yapıldı.Ankara'daki diplomatik kaynaklar, ziyaretlerideki 'zorluğun' nedenlerini şöyle değerlendirdi: Türkiye'de terör eylemleri yürüten PYD/PKK'ya ABD'nin 'kara gücüm' diyerek müttefik ilan etmesi ve ağır silahlarla donatması,bu silahların Türkiye'ye karşı eylemlerde kullanılması, Türkiye'nin ulusal güvenliğini riske sokacak 'terör ordusu' kurma planı ve bunun haritalarının ayyuka çıkması, ABD'nin Türkiye'ye verdiği hiç bir sözü tutmaması... Kaynaklar, ABD'nin 'da müttefiki olan Türkiye yerine 'la mücadele adı altında bir başka terör örgütü PYD/PKK'ya meşruiyet kazandırmaya çalıştığını vurgulayarak durumun ulusal güvenlik sorunu olduğunu kaydetti ve Türkiye›nin verilecek yeni sözleri dinleyip 'yerine getirilmesini beklemeyeceğini' söyledi.

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  • 11 Şubat 2018, Pazar 11:57
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