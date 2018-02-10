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lobisi

ABD medyası terör yayınını sürdürdü. , CNN ve Fox’tan sonra Times da Menbiç’teki ABD askerleri ve teröristlerin propagandasını yaptı

New York lobisi
Türkiye'nin Menbiç'ten askerlerini çekmesini istediği ABD, 'li teröristlerin kontrolündeki ilçeye Korgeneral Paul E. Funk ve General Jamie Jarrard'ı gönderdi. YPG'nin terör örgütü ile bağlantısını göremediklerini söyleyen Korgeneral Funk, Türkiye'yi herhangi bir saldırı gerçekleştiğinde karşılık vermekle tehdit etti.



MENBİÇ ÖZEL SAYISI
Önceki gün ABD medyasında Menbiç'teki ABD askerleri kahramanlar gibi gösterilirken, bu terör propagandasına Times da eklendi. Gazete Menbiç'te terörist YPG ile beraber hareket eden ABD askerlerinin yeni fotoğraflarını yayınlayarak skandal kareleri sayfalarına taşıdı.
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  • 10 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

obamanın abd nin sözünü niye yazmazlar işlerine gelmez yahudilerin

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 10.02.2018 11:25
Osman Osman

Bu dingiller teknoloji olmasa savasamazlar. Bunlar fareler gibi kacar sikistiklarinda.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 10.02.2018 07:14
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