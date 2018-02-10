New York lobisi

Türkiye'nin Menbiç'ten askerlerini çekmesini istediği ABD, YPG'li teröristlerin kontrolündeki ilçeye Korgeneral Paul E. Funk ve General Jamie Jarrard'ı gönderdi. YPG'nin terör örgütü PKK ile bağlantısını göremediklerini söyleyen Korgeneral Funk, Türkiye'yi herhangi bir saldırı gerçekleştiğinde karşılık vermekle tehdit etti.
MENBİÇ ÖZEL SAYISI Önceki gün ABD medyasında Menbiç'teki ABD askerleri kahramanlar gibi gösterilirken, bu terör propagandasına New York Times da eklendi. Gazete Menbiç'te terörist YPG ile beraber hareket eden ABD askerlerinin yeni fotoğraflarını yayınlayarak skandal kareleri sayfalarına taşıdı.
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obamanın abd nin sözünü niye yazmazlar işlerine gelmez yahudilerin
Bu dingiller teknoloji olmasa savasamazlar. Bunlar fareler gibi kacar sikistiklarinda.
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