İsrail tehdit etti! İran'dan ilk açıklama geldi

İsrail ordu sözcüsü Albay Jonathan Conricus yaptığı açıklamada, İsrail'in vurarak düşürdüğü insansız hava aracının "askeri bir misyon için gönderildiğini ve İran askeri güçleri tarafından yönetildiğini" söyledi.



Albay Conricus açıklamasında, "Bir savaş hilekopterimiz, Suriye'den havalanan bir İran insansız hava aracını (İHA) düşürdü" dedi.



Conricus buna tepki olarak Suriye'deki insansız hava aracının gönderildiği "İran hava üssünü yok ettiklerini" söyledi.



Conricus'un açıklamalarına göre bu üsse yapılan saldırı dışında dört İran hedefi ve sekiz Suriye hedefi daha vuruldu. Bir İsrail jeti ise Suriyeli füze savar ateşiyle vurularak düşürüldü. Bu gelişme, "İsrail'in Suriye krizi boyunca bölgedeki çatışmalara en çok katıldığı olay" diye nitelendirildi.

İsrail ordusunun açıklamasında da İsrail savunma güçlerinin, İsrail hava sahasına İHA yollanan Suriye'deki İran kontrol sistemlerini hedeflediği Suriye'nin hava savunma sistemlerinden gelen yoğun ateş sonucu bir F16 İsrail topraklarına düştüğü fakat pilotların sağ kurtulduğu belirtildi.



Açıklamada, "Farklı senaryolar için hazırız ve durum değerlendirmelerine göre hareket etmeye devam edeceğiz" denildi.

İRAN'DAN İLK AÇIKLAMA

İsrail'in Suriye'den topraklarına girmeye çalışan "İran'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü" iddiasına Tahran'dan ilk yanıt geldi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Suriye-İsrail sınırında İran'a ait İHA'nın İsrail tarafından düşürülmesi iddiaları hakkında konuşan İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Hüseyin Selami, "yalancı" olarak nitelendirdiği Tel Aviv yönetiminin hiçbir açıklamasını teyit etmeyeceklerini söyledi.

Selami, böyle bir açıklamanın ancak Suriye tarafından yapılması halinde muteber olacağını ifade etti.

İsrail, sabahın erken saatlerinde hava sahasını ihlal ettiğini ileri sürdüğü İran'a ait askeri insansız hava aracını vurduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, Suriye rejimi de hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait bir savaş uçağını düşürdüğünü ilan etmiş, İsrail de gelişmeyi doğrulamıştı. Savaş uçağındaki iki pilotun İsrail'in kuzeyine düştüğü, birinin durumunun ağır olduğu İsrail makamlarınca bildirilmişti.

İsrail ordusu, aralarında Esed rejimine ait üç hava savunma sistemi ile İran'a ait dört askeri üssün de yer aldığı Suriye topraklarında 12 hedefi hava saldırısıyla vurduğunu açıklamıştı.