Ordudan yapılan açıklamada, İsrail jetlerinin Suriye'de 12 hedefi vurduğu belirtildi. Açıklamada, vurulan yerler arasında "Esed rejimine ait üç hava savunma sistemi ile İran'a ait dört askeri üssün de bulunduğu" kaydedildi.

Buna karşılık Suriye tarafından uçaksavar ateşi açıldığı ve İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, "İsrail ordusu, tüm senaryolara hazırdır ve durum değerlendirmelerine göre hareket edecektir." denildi.





ESED'İN SARAYININ YAKINI BOMBALANDI

Şam, Humus ve Dera'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, İsrail savaş uçaklarının saldırısında Beşşar Esed'in sarayına yakın yerleşimlerde 6 büyük patlama meydana geldi. Ayrıca Şam'ın batısındaki 104. Tugay, Cebel Manaa'daki cephanelik, Dimas askeri noktaları ile Humus ilindeki T4 hava üssü ve ülkenin güneyindeki Dera ilinde yer alan Cibab bölgesindeki hedefler İsrail savaş uçaklarınca vuruldu.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, İsrail savaş uçağının düşürülmesinin ardından, İsrail'in saldırılarının devam ettiğini öne sürdü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail jetlerinin sabah erken saatlerde Suriye'deki bazı İran hedeflerine saldırı düzenlediğini açıkladı.

BİRDEN FAZLA UÇAK VURULDU İDDİASI

Askeri kaynaklara dayandırılan haberde, İsrail'in ülkenin orta kesinlerinde yer alan bir askeri üsse saldırdığı ve hava savunma sisteminin birden fazla uçağı vurduğu iddia edildi.







ABD ÜSLERİ DE ALARMA GEÇTİ

ABD'nin Katar'daki "yüksek seviyeli alarmı" bir F16 savaş uçağının Suriye tarafından vurulup düşürülmesinin ardından geldi.



Israil ordusundan Albay Jonathan Conricus, yaptığı açıklamada, "Bir savaş hilekopterimiz, Suriye'den havalanan bir İran insansız hava aracını (İHA) düşürdü" dedi ve ekledi:



"İsrail savunma güçleri, İsrail hava sahasına İHA yollanan Suriye'deki İran kontrol sistemlerini hedefledi. Suriye'nin hava savunma sistemlerinden gelen yoğun ateş sonucu bir F16 İsrail topraklarına düştü, pilotlar sağ kurtuldu."



Suriye'nin resmi Suriye Arap Haber Ajansı'nın (SANA) haberinde, "Askeri bir kaynak düşman İsrail'in Güney Bölgesinde askeri mevkilere karşı yeni bir saldırı girişiminde bulunduğunu ve hava savunma güçlerimizin yine saldırıya başarıyla karşı koyduklarını belirtti" denildi.



Suriye'nin devlet televizyonundan yapılan açıklamada da, "Hava savunma sistemimiz İsrail uçağını düşürdü" denildi.



