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saldırılar yüzünden yarışmadan ayrıldı!



Fransız televizyon kanalı TF1'de yayınlanan 'The Voice' adlı yarışmaya katılarak ünlü şarkıcı Leonard Cohen'in 'Hallelujah' isimli şarkısını İngilizce ve Arapça seslendiren Mennel Ibtissem, dan başlatılan linç kampanyası sonrası yarışmadan ayrılma kararı aldı.

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  • 10 Şubat 2018, Cumartesi 16:11
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