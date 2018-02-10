Fransız televizyon kanalı TF1'de yayınlanan 'The Voice' adlı yarışmaya katılarak ünlü şarkıcı Leonard Cohen'in 'Hallelujah' isimli şarkısını İngilizce ve Arapça seslendiren Mennel Ibtissem, sosyal medyadan başlatılan linç kampanyası sonrası yarışmadan ayrılma kararı aldı.
İslamofobik saldırılar yüzünden yarışmadan ayrıldı!
Etiketler: Sosyal medya , İslamofobik , Fransa
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.