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Akıllı Putin

Akıllı Putin
Rusya Devlet Başkanı , 'daki Bilim ve Eğitim Kurulu'nun toplantısına katıldı. Toplantıda Kurçatovsk Enstitüsü Müdürü Mihail Kovalçuk teknolojinin ne kadar hızlı geliştiğini anlattı. Herkesin kullandığı akıllı telefonlar ile sesli bir mesajın işlemden geçmesi için, bir litre suyun kaynatılmasında kullanılan enerjiye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu sözler üzerine Putin gülümsedi. Bir anda dünya gündemine düşen şu sözleri söyledi: "Herkesin u olduğunu söylediniz, fakat benim öyle bir telefonum yok. Akıllı telefon kullanmıyorum."
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  • 10 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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