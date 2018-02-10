Akıllı Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki Bilim ve Eğitim Kurulu'nun toplantısına katıldı. Toplantıda Kurçatovsk Enstitüsü Müdürü Mihail Kovalçuk teknolojinin ne kadar hızlı geliştiğini anlattı. Herkesin kullandığıakıllı telefonlar ile sesli bir mesajınişlemden geçmesi için, bir litresuyun kaynatılmasında kullanılanenerjiye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu sözler üzerine Putin gülümsedi. Bir anda dünya gündemine düşen şu sözleri söyledi: "Herkesin akıllı telefonu olduğunu söylediniz, fakat benim öyle bir telefonum yok. Akıllı telefon kullanmıyorum."
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