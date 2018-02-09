



Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, iki Kore arasındaki son dönemdeki yakınlaşmanın gelecekte diyalog ve barışı temin edeceğine dair inancını dile getirerek, "Böyle bir spor etkinliğine ev sahipliği yapmanın ne kadar anlamlı ve hayırlı olduğunu" söyledi.