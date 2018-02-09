Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, iki Kore arasındaki son dönemdeki yakınlaşmanın gelecekte diyalog ve barışı temin edeceğine dair inancını dile getirerek, "Böyle bir spor etkinliğine ev sahipliği yapmanın ne kadar anlamlı ve hayırlı olduğunu" söyledi.
PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda dikkat çeken görüntü
Güney Kore Devlet Başkanı Moon, iki Kore arasında son dönemdeki yakınlaşmanın gelecekte barışı temin edeceğine olan inancını dile getirdi. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kız kardeşi ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in arka arkaya oturması dikkati çekti
Etiketler: Güney Kore , Kuzey Kore , Kış Olimpiyatları , Mike Pence
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