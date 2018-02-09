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PyeongChang 'nda dikkat çeken görüntü

Devlet Başkanı Moon, iki Kore arasında son dönemdeki yakınlaşmanın gelecekte barışı temin edeceğine olan inancını dile getirdi. Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kız kardeşi ile ABD Başkan Yardımcısı 'in arka arkaya oturması dikkati çekti



Devlet Başkanı Moon Jae-in, iki Kore arasındaki son dönemdeki yakınlaşmanın gelecekte diyalog ve barışı temin edeceğine dair inancını dile getirerek, "Böyle bir spor etkinliğine ev sahipliği yapmanın ne kadar anlamlı ve hayırlı olduğunu" söyledi.

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  • 09 Şubat 2018, Cuma 18:58
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