Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kız kardeşi ve sırdaşı Kim Yo-jong, Kış Olimpiyat Oyunları açılış törenine katılmak için Güney Kore'ye geldi. Kız kardeş Kim Yo-jong'a Kuzey Kore heyetinin başkanı Kim Yong Nam da eşlik ediyor.
Kore Savaşı'ndan sonra Kore yarımadasında bir ilk yaşanıyor
Etiketler: Kuzey Kore , Güney Kore , Mike Pence , BM , ABD
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