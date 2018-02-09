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Kore Savaşı'ndan sonra Kore yarımadasında bir ilk yaşanıyor



Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kız kardeşi ve sırdaşı Kim Yo-jong, Kış Olimpiyat Oyunları açılış törenine katılmak için 'ye geldi. Kız kardeş Kim Yo-jong'a Kuzey Kore heyetinin başkanı Kim Yong Nam da eşlik ediyor.

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  • 09 Şubat 2018, Cuma 15:20
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