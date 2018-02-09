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ABD'den Tillerson'ın Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Türkiye ziyaretine ilişkin ABD'li yetkililer tarafından yapılan açıklamada temasların zor geçeceği belirtildi.

ABDden Tillersonın Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Türkiye ziyaretinde Afrin için itidal çağrısı yapacak. Tillerson harekatın sınırlandırılmasını isteyecek. ABD'li yetkililer "Tillerson'ın Türkiye temasları zor geçecek" dedi.
  • 09 Şubat 2018, Cuma 18:44
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