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Yol Durumu
  1. Don Juan!
  2. İngilizler'in atası

Şakşakçı!

Şakşakçı!
ABD Başkanı , skandallarla anıldı. 2006'da porno yıldızı Stormy Daniels ile birlikte olduğu ortaya çıkan ve bu nedenle First Lady Melania Trump ile arası açılan Trump, ABD Başkanı olarak 1 yılı geride bıraktı. Trump, geçtiğimiz hafta Kongre'de ilk kez "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı. Trump, konuşmanın ardından kendisini tam 6 dakika boyunca alkışladı! Demokratlar ise Başkan'ı alkışlamadı. Kongre'de kendisini alkışlamayanları "hain" ilan eden Trump, "Amerikalı gibi davranmadılar. Bazıları 'Hainlik' dedi. Buna hainlik diyebilir miyiz? Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

ulen senden daha iyi hainmi olur yalancı sahtekar terörist pislik

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evet0
hayır0
cevapla 08.02.2018 10:39
Osman Osman

Bu herif tam bir gerizekali ve salak.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.02.2018 08:29
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