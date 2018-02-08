ABD Başkanı Donald Trump, skandallarla anıldı. 2006'da porno yıldızı Stormy Daniels ile birlikte olduğu ortaya çıkan ve bu nedenle First Lady Melania Trump ile arası açılan Trump, ABD Başkanı olarak 1 yılı geride bıraktı. Trump, geçtiğimiz hafta Kongre'de ilk kez "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı. Trump, konuşmanın ardından kendisini tam 6dakika boyunca alkışladı! Demokratlar ise Başkan'ı alkışlamadı. Kongre'de kendisini alkışlamayanları "hain" ilan eden Trump, "Amerikalı gibi davranmadılar. Bazıları 'Hainlik' dedi. Buna hainlik diyebilir miyiz? Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.
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ulen senden daha iyi hainmi olur yalancı sahtekar terörist pislik
Bu herif tam bir gerizekali ve salak.
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