Naklen İslamofobi!

Fransatelevizyonunda yayınlanan'The Voice' (O Ses)isimli şarkı yarışmasınakatılan Mennel Ibtissemisimli başörtülü kızsesiyle herkesi büyüledi.İngilizce öğretmenliğiokuyan Mennel, LeonardCohen'in ünlü Hallelulajparçasını yarı İngilizce veyarı Arapça seslendirdi.Ancak butona basanjüri üyeleri, genç kızınbaşörtülü olduğunugörünce şaşkınlıklarınıgizleyemedi. Neyapacaklarını bilemedi.Sonra da hepsi, sahtegülüşlerle gençkızı alkışlayaraktebrik etti. Ancakjürinin afallayışıekranda da stüdyodada hissedildi.Mennel Ibtissem,yarışma dışındasosyal medyanın dagündemindeydi. Fakataşırı sağcılar, genç kızaırkçı ve İslamofobikmesajlarla saldırdı.Mennel Ibtissem'inbaşörtülü olmasına veArapça şarkı söylemesinetepki yağdı. DuyarlıFransızlar ise gençşarkıcıya sahip çıktı.
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