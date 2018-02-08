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Naklen İslamofobi!

Naklen İslamofobi!
Fransa televizyonunda yayınlanan 'The Voice' (O Ses) isimli şarkı yarışmasına katılan isimli başörtülü kız sesiyle herkesi büyüledi. İngilizce öğretmenliği okuyan Mennel, Leonard Cohen'in ünlü Hallelulaj parçasını yarı İngilizce ve yarı Arapça seslendirdi. Ancak butona basan jüri üyeleri, genç kızın başörtülü olduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ne yapacaklarını bilemedi. Sonra da hepsi, sahte gülüşlerle genç kızı alkışlayarak tebrik etti. Ancak jürinin afallayışı ekranda da stüdyoda da hissedildi. Mennel Ibtissem, yarışma dışında sosyal medyanın da gündemindeydi. Fakat aşırı sağcılar, genç kıza ırkçı ve İslamofobik mesajlarla saldırdı. Mennel Ibtissem'in başörtülü olmasına ve Arapça şarkı söylemesine tepki yağdı. Duyarlı Fransızlar ise genç şarkıcıya sahip çıktı.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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