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İngilizler'in atası

İngilizlerin atası
İngiltere'de yapılan bir araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı. Ülkede bulunan en eski bütün haldeki iskelet üzerinde DNA testi yapıldı. İngilizler'in atalarının "koyudan siyaha giden" bir ten rengine ve mavi gözlere sahip olduğu anlaşıldı. Yapılan testte, 9 bin yıl önce yaşadığı saptanan kişinin, bukleli siyah saçlara ve geniş elmacık kemiklere sahip olduğu saptandı. 20'li yaşlarında öldüğü tahmin edilen söz konusu kişinin, "ilk modern İngiliz kabul edildiği" açıklandı. 'de daha önce yerleşik düzene geçmeye çalışan insan topluluklarının tamamının yok olduğu ve günümüzdeki İngilizlerin söz konusu kişiyle aynı kökenden geldiği vurgulandı. İngilizlerin bu atasına ait iskelet bundan 100 yıldan çok daha önce Somerset bölgesinde bir mağarada ortaya çıkmıştı.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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