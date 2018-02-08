İngilizler'in atası

İngiltere'de yapılan bir araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı. Ülkede bulunan en eski bütün haldeki iskelet üzerinde DNAtesti yapıldı. İngilizler'in atalarının "koyudan siyahagiden" bir ten rengine ve mavi gözlere sahip olduğu anlaşıldı. Yapılan testte, 9 bin yıl önce yaşadığı saptanan kişinin, bukleli siyah saçlara ve geniş elmacık kemiklere sahip olduğu saptandı. 20'li yaşlarında öldüğü tahmin edilen söz konusu kişinin, "ilk modern İngilizkabul edildiği" açıklandı. İngiltere'de daha önce yerleşik düzene geçmeye çalışan insan topluluklarının tamamının yok olduğu ve günümüzdeki İngilizlerin söz konusu kişiyle aynı kökenden geldiği vurgulandı. İngilizlerin bu atasına ait iskelet bundan 100 yıldan çok daha önce Somerset bölgesinde bir mağarada ortaya çıkmıştı.
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