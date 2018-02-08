Rusya'nınbaşkenti Moskova'da, ilginç bir olay yaşandı. Kadın iççamaşırı avcısı saldırgan, ülkegündemini sarstı. Rusya'nın en popüler gazetelerinden MoskovskiKomsomolets'in haberine göre, Moskova'da lüks apartmanlar inşa eden bir şirkette üst düzey yönetici olduğu iddia edilen bir Türk, kadınların iç çamaşırlarını çalmaya başladı. Kimliği açıklanmayan işadamı, Ocak ayının başında bir alt geçitte 30 yaşındaki bir kadına saldırdı. Kurbanını başından vurarak bayıltan saldırgan, kadının üzerindeki külot ve çorabını çıkararak kaçtı. Bir süre sonra kendisine gelenmağdur kadın, soluğu polismerkezinde aldı. Güvenlik güçleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Ancak 1 ay sonra aynı yerde aynı skandal yaşandı. Polisekipleri, güvenlikkameralarındankadınları bayıltarakiç çamaşırlarını çalıpkaçan saldırganınkimliğini saptadı. Türkiye vatandaşı olduğu belirlenen saldırgan, gözaltına alındı. Zanlının evinde bin 300 tane kadın çalındı kadın iç çamaşırı çıktığı açıklandı. Zanlının evinden çıkan çamaşırlara el konulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Moskova'da kızarkadaşı ve çocuğuyla birlikteyaşadığı öğrenilen saldırganhakkında "Cinsel nitelikteşiddet içeren davranış"suçlamasıyla dava açıldı.
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