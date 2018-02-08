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Don Juan!

’da kadınları bayıltıp iç çamaşırlarını çalan şüpheli, ’ya korku saldı. Türk olduğu iddia edilen saldırgan gözaltına alındı. Zanlının evinden bin 300 tane çalıntı don çıktı

Don Juan!
Rusya'nın başkenti Moskova'da, ilginç bir olay yaşandı. Kadın iç çamaşırı avcısı saldırgan, ülke gündemini sarstı. 'nın en popüler gazetelerinden Moskovski Komsomolets'in haberine göre, 'da lüks apartmanlar inşa eden bir şirkette üst düzey yönetici olduğu iddia edilen bir Türk, kadınların iç çamaşırlarını çalmaya başladı. Kimliği açıklanmayan işadamı, Ocak ayının başında bir alt geçitte 30 yaşındaki bir kadına saldırdı. Kurbanını başından vurarak bayıltan saldırgan, kadının üzerindeki külot ve çorabını çıkararak kaçtı. Bir süre sonra kendisine gelen mağdur kadın, soluğu polis merkezinde aldı. Güvenlik güçleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Ancak 1 ay sonra aynı yerde aynı skandal yaşandı. Polis ekipleri, güvenlik kameralarından kadınları bayıltarak iç çamaşırlarını çalıp kaçan saldırganın kimliğini saptadı. Türkiye vatandaşı olduğu belirlenen saldırgan, gözaltına alındı. Zanlının evinde bin 300 tane kadın çalındı kadın iç çamaşırı çıktığı açıklandı. Zanlının evinden çıkan çamaşırlara el konulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Moskova'da kız arkadaşı ve çocuğuyla birlikte yaşadığı öğrenilen saldırgan hakkında "Cinsel nitelikte şiddet içeren davranış" suçlamasıyla dava açıldı.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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