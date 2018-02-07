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’da da dayak

Dünyanın dört bir yanında yıllardır himaye edilen teröristler dayakla tanıştı. Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Vatikan ziyaretini protesto için Roma’da yasa dışı gösteri yapan PKK/YPG destekçileri, İtalyan polisi tarafından dövülmüştü. Teröristler bu kez ’da da dayak yedi.

Londra’da da dayak
Kuzey 'da Zeytin Dalı Harekatı ve Türkiye'yi protesto eden yüzlerce PKK'lıya karşı bir Türk, tek başına direndi. Teröristlere karşı Türk bayrağı açan kahraman Türk hemen YPG'lilerin saldırısına uğradı. Bunun üzerine harekete geçen İngiliz polisi, teröristleri yerlere yatırarak dövdü. Londra'da dayak yiyen YPG'liler, İngiliz hükümetine karşı ise ses çıkaramadı.
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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