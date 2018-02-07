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devlet televizyonundan çirkin yalanı

'ın devlet televizyonunda 'Türk ordusunun Afrin'de terör örgütü /'ya karşı kimyasal silah kullandığı' şeklinde skandal bir yalan yayınlandı.

İran devlet televizyonundan çirkin Türkiye yalanı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin () Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin devlet televizyonunda yayınlanan haberde herhangi bir delile dayanmadan "Türk ordusunun Afrin'dekimyasal silah kullandığı" iddia edildi.

YALAN HEMEN ORTAYA ÇIKTI
Devlet televizyonunun internet sitesi IRIB, iddiayı yine devlete bağlı Arapça yayın yapan El Alem'e dayandırarak yayınladı ancak söz konusu kanalda böyle bir iddiaya yer verilmediği görüldü.

AKLI PKK'LILARDAN ALMIŞLAR
Kurumun, terör örgütü / kaynaklarına dayanarak böyle bir iddiayı ortaya attığı değerlendirmesi yapılıyor. Terör örgütü PKK'nın İran'daki kolu PJAK'ın geçen yıllarda bu ülkedeki güvenlik güçleriyle girdiği çatışmalarda çok sayıda İran askeri öldürülmüştü.
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba 20:22
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Dulqarnein Dulqarnein

ingliz sömürgesi kuduruyor, zavalli kralice ve it sürüleri

Aynı Görüşte misiniz?
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hayır0
cevapla 07.02.2018 21:47
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