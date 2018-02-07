İnsanlık için yanlış adım!

Rus kozmonotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun bozulan antenini değiştirmek için tam 8 saat 13 dakika boyunca uzay yürüyüşü yaptı ve rekor kırdı. Ancak kozmonotlar anteni yanlış şekilde takınca tüm çaba boşa gitmiş oldu...
Ay yüzeyine ilk ayak basan Neil Armstrong, "Benim için küçük, insanlık için büyük bir adım" demişti. Bu söz 1969 yılından beri, 5 kıtada hafızalara kazıldı. Dünyada en uzun yürüyüşü ise Rus kozmonotlar Anton Shkaplerov ve Alexander Misurkin, boş yere yaptı. 2 Şubat'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'nda iletişim anteni olarak kullanılan eskimiş elektronik kutusunu değiştirmek için uzay yürüyüşü yapan Rus kozmonotlar tam 8 saat 13 dakika boyunca uzayda yürüdü. Aslında planlanan yürüyüşün süresi bu kadar uzun olmayacaktı. Her şey planlandığı gibi gitmediği için ikili fazladan zaman harcamak gerekince, yeni bir uzay yürüyüşü rekoruna imza atıldı. Ancak Rus kozmonotlar anteni yanlış şekilde takınca tüm çaba boşa gitmiş oldu. Zira görev sonunda anten olması gerekenin 180 derece tersi yönünde duruyordu. Yeni rekorun sahiplerinden biri olan Alexander Misurkin istasyondan söktüğü eskimiş elektronik kutuyu uzaya fırlattı. 27 kilo ağırlığa sahip olan elektronik kutu uzay istasyonunun ilk hizmete girdiği dönemlerde, 1990'lı yıllarda yapılmış elektronik parçalardan oluşuyordu. Uzay istasyonuna dönen ekibin tamiri bitirmek için ise bir sonraki yürüyüşü 15 Şubat tarihinde yapacak.
Rus kozmonotlar Anton Shkaplerov (solda) ve Alexander Misurkin, tekrar yürüyeceklerini söyledi.
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