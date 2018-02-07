Abbas’tan büyük övgü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in tutuklu yargıladığı, Filistinli Ahed et-Temimi ve ailesinin cesaretinden övgüyle söz etti. Abbas, işgal güçleri karşısındaki barış yanlısı halk direnişinin, Filistin halkının elinde bulunan güçlü bir silah olduğunu belirterek, "Ahed özel biri" dedi. İsrail askerleri, 16 yaşındaki Ahed'i 19 Aralık'ta Ramallah'taki evine düzenlediği baskınla gözaltına almıştı.
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