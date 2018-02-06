Sürpriz yumurta!

Güney Kore'de düzenlenecek 2018Kış Olimpiyatları için Kore'de bulunanNorveç Olimpik Takımı'nın başına fıkragibi bir olay geldi. Norveç kafilesine yemekhazırlayan aşçılar, bin 500 adet yumurtasiparişi verdi. Ancak çeviriden kaynaklıbir hata yüzünden takıma 10 katı fazlayumurta gönderildi. Tam 15 bin adetyumurta ile karşılaşan Norveç takımı, şokgeçirdi. Yazışmaların ardından takımınşefi 13 bin 500 adet yumurtayı iade etti.Norveç Olimpik Takımı'nın aşçısı StanleyJohansen, "Yarım kamyon dolusuyumurta geldi, yumurtaların sonugelmiyordu. Gerçekten inanılmazdı"dedi. Fazla yumurtayı iade ettileri içinçok mutlu olduklarını söyleyen aşçılar,gelen yumurtalarla birlikte poz verdi.Norveçliler'in fotoğrafları sosyalmedyada büyük ses getirdi.
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