Skandal öğretmen

ABD'de öğrencisini taciz eden kadın öğretmen, ülkeyi karıştırdı. 22 yaşındaki öğretmen Tayler Boncal, 18 yaşındaki öğrencisiyle 2 hafta boyunca mesajlaştı. Genç kadın, daha sonra öğrencisine cinsel içerikli mesajlar attı. Öğretmenin,öğrencisiyle kendi evinde 5 kez cinselilişkiye girdiği ortaya çıktı. Skandalın patlak vermesinin ardından kadın öğretmen görevinden uzaklaştırıldı.
TEPKİLER BÜYÜYOR 18 Ocak'ta sorgusu yapılan Boncal, öğrencisine aşık olduğunu açıkladı. Skandal ABD gündemini sarstı. Öğretmene tepki yağdı. Tüm bu gelişmelerin ardından skandalda ikinci perde açıldı. Tayler Boncal'ı savunmak isteyen avukatlardan bazıları, adı açıklanmayan öğrenciye ulaştı. Gencin ailesiyle görüşmeler yapıldı. Ardından öğrencinin ailesi, bu ilişkiyi desteklediklerini açıkladı. Bu sayedeöğretmenin hapis cezası almaktan
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