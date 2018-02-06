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Skandal öğretmen

’li kadın öğretmen, öğrencisiyle ilişki yaşadı. Skandal yargıya taşındı. Ancak aile şikayetçi olmadı. Ortalık iyice karıştı...

Skandal öğretmen
ABD'de öğrencisini taciz eden kadın öğretmen, ülkeyi karıştırdı. 22 yaşındaki öğretmen Tayler Boncal, 18 yaşındaki öğrencisiyle 2 hafta boyunca mesajlaştı. Genç kadın, daha sonra öğrencisine cinsel içerikli mesajlar attı. Öğretmenin, öğrencisiyle kendi evinde 5 kez cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Skandalın patlak vermesinin ardından kadın öğretmen görevinden uzaklaştırıldı.

TEPKİLER BÜYÜYOR
18 Ocak'ta sorgusu yapılan Boncal, öğrencisine aşık olduğunu açıkladı. Skandal gündemini sarstı. Öğretmene tepki yağdı. Tüm bu gelişmelerin ardından skandalda ikinci perde açıldı. 'ı savunmak isteyen avukatlardan bazıları, adı açıklanmayan öğrenciye ulaştı. Gencin ailesiyle görüşmeler yapıldı. Ardından öğrencinin ailesi, bu ilişkiyi desteklediklerini açıkladı. Bu sayede öğretmenin hapis cezası almaktan
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