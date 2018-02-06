Roma’da terör dayağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs konulu ziyaretinde Vatikan'da bulunduğu sırada İtalya'nın başkenti Roma'da PYD/PKK yanlılarının yasa dışı eylemleri vardı. İtalyan polislerinin üst düzey güvenlik önlemleri aldığı Roma'da "Yeşil Bölge" olarak ilan edilen eyleme kapalı alanlara rağmen PYD/PKK yanlıları sokağa çıkması polisi alarma geçirdi. Terör örgütününpaçavralarını ellerinde sallayarakeylem yapan ve çirkin sloganlar teröryandaşları İtalyan polislerindenbeklemediği bir karşılık aldı. Dağılın uyarısını dikkate almayan grup yürüyüşünü sürdürürken polisler çok sert müdahalede bulundu ve teröristleri çil yavrusu gibi dağıttı.
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