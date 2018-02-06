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’da terör dayağı

Roma’da terör dayağı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs konulu ziyaretinde Vatikan'da bulunduğu sırada 'nın başkenti 'da / yanlılarının yasa dışı eylemleri vardı. İtalyan polislerinin üst düzey güvenlik önlemleri aldığı Roma'da "Yeşil Bölge" olarak ilan edilen eyleme kapalı alanlara rağmen PYD/PKK yanlıları sokağa çıkması polisi alarma geçirdi. Terör örgütünün paçavralarını ellerinde sallayarak eylem yapan ve çirkin sloganlar terör yandaşları İtalyan polislerinden beklemediği bir karşılık aldı. Dağılın uyarısını dikkate almayan grup yürüyüşünü sürdürürken polisler çok sert müdahalede bulundu ve teröristleri çil yavrusu gibi dağıttı.
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