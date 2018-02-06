Hollanda kaçtı

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, dün Ankara'daki büyükelçisini resmi olarak ülkeden çektiğini duyurdu. Olayın Mart 2017'de Hollanda ve Türkiye arasında yaşanan krizle alakalı olduğu ifade edildi. Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: Son dönemde farklı seviyelerde Hollanda ve Türkiye arasında müzakereler gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada, yapılan müzakereler, ikili ilişkilerin normalleşmesine dair bir perspektif sunmamaktadır. Bu nedenle, Hollanda Bakanlar Kurulu, Mart 2017'den beri Türkiye'ye girişi mümkün olmayan Ankara'daki Hollanda Büyükelçisini resmi olarak geri çekme kararını almıştır. Hollanda'nın Türkiye'de Büyükelçisi olmadığı müddetçe Hollanda, yeni bir Türk Büyükelçisinin işe başlamasına da izin vermeyecektir...
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