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Acı vatan!

Acı vatan!
ALMANYA'NIN Baden-Württemberg eyaletinde dün baba Turgay Öztürk (29), anne Filiz Öztürk (29), çocukları Mert Öztürk (6) ve Minel Öztürk (4 aylık), yakınları tarafından evlerinde ölü bulundu. Yapılan incelemede ölüm sebebinin karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

CENAZELER GÖNDERİLECEK
4 kişilik ailenin Trabzonlu olduğu öğrenildi. Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı, Öztürk ailesinin yakınlarına başsağlığı diledi. 'daki otopsi işlemlerinin ardından cenazeler memleketleri Trabzon'a getirilecek. Ludwigsburg kentinde ocak ayında da bir aile karbonmonoksit gazından zehirlenmişti.
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