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'ye çok sert uyarı: Savaş her an başlayabilir!

Başbakanı Haydar el-İbadi, koalisyon güçlerinin sonrası Irak'tan kademeli olarak çekilmesi ve sayının düşürülmesi planları olduğunu söyledi. Buna karşılık, Irak Hizbullahı ise, Irak'ta askerlerine karşı savaşın her an başlayabileceğini söyledi.

ABDye çok sert uyarı: Savaş her an başlayabilir!

İbadi, 'ta Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, güçlerinin ülkeden çekileceği iddialarına karşı, "ABD güçlerinin 'a gelip 'a karşı savaşa yardım etmesi eski hükümetin (Nuri el-Maliki) talebiydi. Biz de bunu genişleterek uluslararası koalisyona dönüştürdük. Koalisyon güçlerinin DEAŞ sonrası Irak'tan kademeli olarak çekilmesi ve sayının düşürülmesi planımız var."dedi.

"HAVA DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

"Terör gruplarını sahada yendik ancak sınırından orayı korumamıza rağmen bize karşı tehdit devam ediyor." diyen İbadi, "Bu terör gruplarının hareketlerini izlemek için uluslararası güçlerden hava desteğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

İbadi, ülkesinin yeniden imarı için Kuveyt'te gelecek günlerde düzenlenecek konferansa değinerek, , İran, Kuveyt, , ve diğer ülkelerle ekonomik ilişkileri geliştirdiklerini ve bunu devam ettirmek istediklerini kaydetti.

IRAK HİZBULLAHI: IRAK'TAKİ ABD GÜÇLERİNE SAVAŞ HER AN BAŞLAYABİLİR

Öte yandan Irak'ta Şii milis gücü "Irak Hizbullah"ı Askeri Sözcüsü Cafer el-Hüseyni, yaptığı basın açıklamasında, "Irak'taki ABD güçlerine savaş her an başlayabilir. Bu sefer hiçbir ara buluculuk Amerikalıların işine yaramayacak." diye konuştu.

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  • 06 Şubat 2018, Salı 22:29
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