First intikam

ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump arasında soğuk rüzgarlar esti. Trump'ın porno yıldızıStormy Daniels ile ilişki yaşadığı iddialarının ardından Trump veFirst Lady gerildi. Bu durum "Boşanacaklar mı?" sorusunu akıllara getirdi. İkili arasındaki gerilim ise önceki gün kameralarca görüntülendi. Trump ve Melania Trump, Florida'ya gitti. Çift uzun bir aradan sonra ilk defa basının karşısına geçti. Trump, uçaktan indikten sonra basın mensuplarını eşiyle birlikte selamlamak istedi. Melania'ya seslendi. Ancak First Lady, onlarca kameranın önünde Trump'ı dikkate almadan aracına bindi. Tek başına kalan Trump'ın zoraki bir gülümsemeyle basın mensuplarını selamlaması dikkat çekti. Kameralara yansıyan görüntülerde Melania Trump'ın suratının ifadesiz ve agresif olduğunu belirten ABD basını, çiftin hala barışamadığını ve Beyaz Saray'da tansiyonun yüksek olduğunu bildirdi.
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