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First intikam

’da tansiyon yükseldi. Melania, yla adı çıkan ’ı duymazden geldi. Eşini kameraların önünde rezil etti

First intikam
Başkanı ile eşi Melania Trump arasında soğuk rüzgarlar esti. Trump'ın Stormy Daniels ile ilişki yaşadığı iddialarının ardından Trump ve First Lady gerildi. Bu durum "Boşanacaklar mı?" sorusunu akıllara getirdi. İkili arasındaki gerilim ise önceki gün kameralarca görüntülendi. Trump ve Melania Trump, Florida'ya gitti. Çift uzun bir aradan sonra ilk defa basının karşısına geçti. Trump, uçaktan indikten sonra basın mensuplarını eşiyle birlikte selamlamak istedi. Melania'ya seslendi. Ancak , onlarca kameranın önünde Trump'ı dikkate almadan aracına bindi. Tek başına kalan Trump'ın zoraki bir gülümsemeyle basın mensuplarını selamlaması dikkat çekti. Kameralara yansıyan görüntülerde Melania Trump'ın suratının ifadesiz ve agresif olduğunu belirten ABD basını, çiftin hala barışamadığını ve 'da tansiyonun yüksek olduğunu bildirdi.
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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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