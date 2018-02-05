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Eşiyle poz vermeyi reddetti!

Başkanı Donald 'ın eşi ’ın gazetecilere eşiyle birlikte fotoğraf çekmelerine fırsat vermeyerek makam aracına bindiği görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Eşiyle poz vermeyi reddetti!

Olay, 'nin Florida eyaletindeki Palm Beach Havalimanı'nda yaşandı. ailesi, protokol gereği uçaktan çıktıktan sonra basın mensuplarının görüntü alabilmeleri için kısa süreli poz vermeliydi.

​Yayınlanan videodaysa Melania'nın eşinden uzak durduğu ve Trump'ın uzattığı elini tutmayı reddederek hızla araca doğru ilerlediği, bir anda yalnız kalan Trump'ın ise durup basın mensuplarına el salladığı görülüyor.

daha önce de Roma ve İsrail gezileri sırasında eşine zor anlar yaşatmıştı.

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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi 10:48
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