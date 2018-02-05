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'da skandalı

'da terör örgütü yandaşları başkent 'deki Federal Meclis önünde çadır açarak, 'nin Zeytin Dalı Harekatı'na karşı propaganda yaptı.

Almanyada PKK skandalı
Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Ocak tarihinde Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü 'nın Suriye kanadı YPG'yi Afrin'den temizlemek için başlattığı operasyona başarıyla devam ediyor.

1000'e yakın teröristin etkisiz hale getirilmesiyle birlikte terör yandaşları öldürülen teröristler için protesto düzenliyor.



PKK SEMPATİZANLARI MECLİS'İN ÖNÜNDE
'da terör örgütü PYD/PKK yandaşları başkent 'deki önünde çadır açarak, Afrin operasyonuna karşı propaganda yaptı. Terör örgütü yandaşlarının Almanya'da yasaklanan Öcalan posterlerini kullanmamaları ancak PYD/PKK'nın uzantısı YPG'nin paçavralarını çadıra asmaları dikkati çekti.



POLİS MÜDAHALE ETMEDİ
Alman Meclisinde muhalefette bulunan Sol Parti'nin desteklediği PYD/PKK yandaşlarına polisin müdahale etmediği görüldü. Terör örgütünün çadırına davet edilen Almanlar ve diğer ziyaretçilere karşıtı broşürler dağıtıldı. PYD/PKK yandaşları Zeytin Dalı Harekatı'na ve Almanya'nın Türkiye'ye silah satışına karşı destek talep etti.

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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi 20:57
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Alparslan Alparslan

rabbimden tek dilegim insallah besledikleri bu serefsizler baslarına bir gün bela olur. Alman medyasında yazılanları takip ediyorum. Resmen Türkiye karsıtılar. Fetö pkk hepsinin ana vatanı oldu Almanya.

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cevapla 05.02.2018 22:38
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