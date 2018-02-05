Almanya'da PKK skandalı
Almanya'da terör örgütü PKK yandaşları başkent Berlin'deki Federal Meclis önünde çadır açarak, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'na karşı propaganda yaptı.
1000'e yakın teröristin etkisiz hale getirilmesiyle birlikte terör yandaşları öldürülen teröristler için protesto düzenliyor.
PKK SEMPATİZANLARI MECLİS'İN ÖNÜNDE
Almanya'da terör örgütü PYD/PKK yandaşları başkent Berlin'deki Federal Meclisi önünde çadır açarak, Afrin operasyonuna karşı propaganda yaptı. Terör örgütü yandaşlarının Almanya'da yasaklanan Öcalan posterlerini kullanmamaları ancak PYD/PKK'nın uzantısı YPG'nin paçavralarını çadıra asmaları dikkati çekti.
POLİS MÜDAHALE ETMEDİ
Alman Meclisinde muhalefette bulunan Sol Parti'nin desteklediği PYD/PKK yandaşlarına polisin müdahale etmediği görüldü. Terör örgütünün çadırına davet edilen Almanlar ve diğer ziyaretçilere Türkiye karşıtı broşürler dağıtıldı. PYD/PKK yandaşları Zeytin Dalı Harekatı'na ve Almanya'nın Türkiye'ye silah satışına karşı destek talep etti.
Etiketler: ALMANYA , PKK , Federal Meclisi , Türkiye , Berlin
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rabbimden tek dilegim insallah besledikleri bu serefsizler baslarına bir gün bela olur. Alman medyasında yazılanları takip ediyorum. Resmen Türkiye karsıtılar. Fetö pkk hepsinin ana vatanı oldu Almanya.
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