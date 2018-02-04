;
Yol Durumu
  1. En baba öfke!
  2. İran'dan kritik Türkiye açıklaması

Serbest kaldı çöle daldı

Serbest kaldı çöle daldı
Yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan Bodrum aşığı milyarder işadamı Prens El-Velid bin Talal, 3 ay sonra serbest bırakıldıktan sonra çölünde görüldü. Torunlarıyla gezintiye çıkan Suudi milyarder, ata bindiği fotoğraflarını da paylaştı. Prens , 17 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 100 kişisi arasında yer alıyor.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar