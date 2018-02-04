PKK paçavrası takan Alman vekillere tokat gibi yanıt

Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin harekatını kınadı ve Alman hükümetinin bu operasyonu kınayan bir açıklama yapmamasına tepki gösterdi.
Kipping, "Türk ordusu Afrin'deki sivil halkı öldürüyor, ama Başbakan Angela Merkel susuyor." dedi.
"SUSKUNLUĞUNUZ, ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMEKTİR"
Alman hükümetine seslenerek, "Sizin suskunluğunuz, Erdoğan'ın önünde diz çökmektir. Bu suskunluğa son verin" diyen Sol Partili politikacı, "Türkiye ile planlanan her türlü askeri işbirliğini durdurun" çağrısı yaptı.
Bu sözlere ilk tepki ise Almanya için Alternatif partisinin vekili Petr Bystron'dan geldi.
"SİZİN DERDİNİZ.."
Bystron, "Türkiye, Almanya'nın terör örgütü olarak gördüğü PKK'nın uzantısı YPG ile savaşıyor. Sizin derdiniz ise Marksist PKK'lı dostlarınızın vurulması. İllegal gruplar üzerinden para toplayıp, silah alarak PKK'ya yardım ediyorsunuz" sözleriyle terör örgütünü simgeleyen fularla meclise gelmelerine tepki gösterdi.
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Bystron doğru söylüyor "sizin derdiniz ise Marksist PKK'lı dostlarınızın vurulması" diyor ABD Avrupa bu yüzden terör örgütlerini destekliyor ve üst aklın verdiği görevleri yerine getiriyorlar.
BU HABER İÇİMİZDEKİ VATAN HAİNLERİNE KAPAK OLSUN YARASI OLAN GUCUNUR.....................
Terör sevicisi nazi köpekleri..
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