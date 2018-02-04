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paçavrası takan Alman vekillere tokat gibi yanıt

Alman Meclisi'nde paçavrası takarak terör örgütü propagandası yapan Alman vekillere yanıt  için Alternatif partisinin vekili Petr Bystron'dan geldi. Bystron "Sizin derdiniz PKK" dedi.

PKK paçavrası takan Alman vekillere tokat gibi yanıt

Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin harekatını kınadı ve Alman hükümetinin bu operasyonu kınayan bir açıklama yapmamasına tepki gösterdi.

Kipping, "Türk ordusu Afrin'deki sivil halkı öldürüyor, ama Başbakan Angela Merkel susuyor." dedi.

"SUSKUNLUĞUNUZ, ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMEKTİR"
Alman hükümetine seslenerek, "Sizin suskunluğunuz, Erdoğan'ın önünde diz çökmektir. Bu suskunluğa son verin" diyen Sol Partili politikacı, "Türkiye ile planlanan her türlü askeri işbirliğini durdurun" çağrısı yaptı.

Bu sözlere ilk tepki ise için Alternatif partisinin vekili Petr Bystron'dan geldi.

"SİZİN DERDİNİZ.."
Bystron, "Türkiye, Almanya'nın terör örgütü olarak gördüğü PKK'nın uzantısı YPG ile savaşıyor. Sizin derdiniz ise Marksist PKK'lı dostlarınızın vurulması. İllegal gruplar üzerinden para toplayıp, silah alarak PKK'ya yardım ediyorsunuz" sözleriyle terör örgütünü simgeleyen fularla meclise gelmelerine tepki gösterdi.

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  • 04 Şubat 2018, Pazar 11:43
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Adem Adem

Bystron doğru söylüyor "sizin derdiniz ise Marksist PKK'lı dostlarınızın vurulması" diyor ABD Avrupa bu yüzden terör örgütlerini destekliyor ve üst aklın verdiği görevleri yerine getiriyorlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 04.02.2018 17:07
KARTAL KARTAL

BU HABER İÇİMİZDEKİ VATAN HAİNLERİNE KAPAK OLSUN YARASI OLAN GUCUNUR.....................

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 04.02.2018 12:46
Abuzer Abuzer

Terör sevicisi nazi köpekleri..

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 04.02.2018 11:49
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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