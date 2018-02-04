En baba öfke!

ABD sporu, cinsel tacizle sarsıldı! Olimpik Jimnastik takımının eski doktoru Larry Nassar'ın görev yaptığı dönemde tam 265 kadını taciz ettiği ortaya çıktı. TutuklananNassar'ın 175 yıla kadar hapsi istendiğiaçıklandı. Geçtiğimiz gün yapılan karar duruşmasında inanılmaz bir olay yaşandı. 3 kızı taciz edilen baba Randall Margraves, sapık doktorla 5 dakika yalnız kalmak istedi. "Bu şeytanla kilitli bir odada geçireceğim beş dakika verin bana" dedi. Ancak Yargıç Janice Cunningham talebi reddetti. Bununüzerineöfkeli baba,Nassar'asaldırmakistedi. Polis tarafından son anda yakalanan baba, mahkeme salonundan çıkartılıp güçlükle sakinleştirildi.
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