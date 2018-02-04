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En baba öfke!

Öfkeli babayı salondakiler güçlükle sakinleştirdi. Sapık doktor ’ın ise en az 40 yıl hapis yatacağı öğrenildi.

En baba öfke!
ABD sporu, cinsel tacizle sarsıldı! Olimpik Jimnastik takımının eski doktoru 'ın görev yaptığı dönemde tam 265 kadını taciz ettiği ortaya çıktı. Tutuklanan Nassar'ın 175 yıla kadar hapsi istendiği açıklandı. Geçtiğimiz gün yapılan karar duruşmasında inanılmaz bir olay yaşandı. 3 kızı taciz edilen baba Randall Margraves, sapık doktorla 5 dakika yalnız kalmak istedi. "Bu şeytanla kilitli bir odada geçireceğim beş dakika verin bana" dedi. Ancak Yargıç Janice Cunningham talebi reddetti. Bunun üzerine öfkeli baba, Nassar'a saldırmak istedi. Polis tarafından son anda yakalanan baba, mahkeme salonundan çıkartılıp güçlükle sakinleştirildi.
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