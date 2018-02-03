Süper reklam!

Amerikan futbolu finali Super Bowl, Philadelphia Eagles ve New England Patriots arasında oynanacak. Maç arasında 30 saniyelik bir reklam için ödenecek rakamın nakit 5 milyon doları aşacağı açıklandı...
ABD'nin en çok izlenen spor organizasyonu ve televizyon etkinliği olan Amerikan futbolunun final mücadelesi Super Bowl'da, bu yıl bilet fiyatları ve reklam ücretleri rekor kırdı. Cumartesiyi pazara bağlayan gece TSİ 02.30'da Philadelphia Eagles ile New England Patriots takımları arasında Minneapolis'teki U.S. Bank Stadyumu'nda oynanacak 52'nci Super Bowl'un ortalama bilet fiyatları 5 bin doların üzerine çıktı. ABD'deki online satış siteleri TicketIQ, SeatGeek ve TickPick'te ortalama bilet fiyatı 7 bin dolara kadar çıktı. Bugüne kadarki en pahalı Super Bowl biletleri ise ortalama 4 bin 821 dolarla 2 yıl önce Carolina Panthers ve Denver Broncos takımları arasında oynanan 50'nci Super Bowl maçında satılmıştı. Bu yılki mücadeleyi canlı yayınlayacak NBC kanalı, yaklaşık 4 saat sürecek etkinlik boyunca göstereceği 30 saniyelik her reklam için ortalama 5,05 milyon dolarla bugüne kadarki en yüksek ücreti talep etti. 2017'deki 30 saniyelik reklama 5,02 milyon dolar ödenmişti. Super Bowl'un Şubat 2016'daki 50'nci mücadelesinde maç öncesi yorum programı THY sponsorluğunda yapılmış ve büyük ilgi görmüştü.
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