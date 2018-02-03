İngiltere Dışişleri Bakanlığı, iki yıl önce Palmerston adı verilen bir kediyi kadroya aldı. Ancak fare avlamak yerine kendini yemeğe veren hayvanın kilosu arttı! Bunun üzerine diyet programına alındı...
Sıradan bir sokak kedisiydi! 2 yıl önce ise İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda işe girdi. Görevi fareleri yakalayıp etkisiz hale getirmekti! Ancak 'Palmerston' isimli kedi işinden çok midesine dikkat kesilince başı derde girdi. Çalışanlar tarafından oldukça sevilen kedi, öğünleri dışında kendisine verilen her mamayı mideye indirdi. Ancak görevindeki başarısının düştüğü yönünde şikayetler baş gösterdi.
Bunun üzerine bakanlık çalışanlarına Palmerston'u beslememe yönünde mesaj gönderildi. Kedinin diyete alınmasına karar verildi. Veteriner tarafından Palmerson için özel beslenme programı düzenlendi.
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