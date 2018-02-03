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İran'dan kritik açıklaması

Kasımi, ' ile ilişkilerimiz önceki yıllara göre daha iyi bir seviyeye geldi. Geçen yıllardaki yanlış anlaşılmalar azaltıldı. Hâlihazırda Türkiye ile çok yakın ilişkilere sahibiz.' dedi

İrandan kritik Türkiye açıklaması

Behram Kasımi, ve İran ilişkilerine dair, "Hâlihazırda Türkiye ile çok yakın ilişkilere sahibiz." ifadelerini kullandı.

Kasımi, İran'ın Tesnim Haber Ajansında yer alan açıklamasında, ülkesinin Türkiye ve bölge devletleriyle ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamasında bölge devletlerinden Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, , Afganistanve Kafkasya'daki ülkelerle ilişkilerine değinen Kasımi, gelinen aşamada önemli ilerlemelerin kaydedildiğini belirtti.

"GEÇEN YILLARDAKİ YANLIŞ ANLAŞILMALAR AZALTILDI"
Türkiye ile de yakın diyalog içinde olduklarına vurgu yapan Kasımi, şunları kaydetti:

"Türkiye ile ilişkilerimiz önceki yıllara göre daha iyi bir seviyeye geldi. Geçen yıllardaki yanlış anlaşılmalar azaltıldı. Hâlihazırda Türkiye ile çok yakın ilişkilere sahibiz."

Kasımi, ve 'ta yaşanan gelişmelerle ilgili olarak da 'ın buralarda etkisiz hale getirilmesinin çok önemli olduğuna işaret etti.

Körfez ülkelerinden Umman, Kuveyt ve ile de yakın ilişkileri bulunduğunu ifade eden Kasimi, bölgede yalnızca ile sorun yaşadıklarını sözlerine ekledi.

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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi 22:32
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