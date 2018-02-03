Hollanda’da PYD/PKK yandaşları Türklere saldırdı

Hollanda 'nın Rotterdam çarşı merkezinde, pankart ve terör örgütü paçavraları ile gösteri yapan PYD PKK terör örgütü yandaşları, çarşıdaki Türklere saldırdı.

Terör örgütü yandaşları, polisin engellerine rağmen taşkınlık çıkararak çarşıda bulunan Türklere saldırıda bulundu. Hollanda basınına da saldıran terör örgütü yandaşları, görüntü çekmelerine izin vermedi.

SALDIRIYA MARUZ KALAN BİR TÜRK'Ü DE GÖZALTINA ALDILAR

Çok sayıda polisin bulunduğu gösteride, bazı terör örgütü yandaşları gözaltına alındı. Ayrıca PYD/PKK yandaşlarını protesto eden bir Türk vatandaşı da gözaltına alındı.





PYD/PKK yandaşları, geçen hafta başkent Amsterdam'da yaptıkları gösteride iki Türk taksiciyi darp etmiş ve bir Türk gazeteciye saldırmıştı. Terör örgütü yandaşları, Utrecht tren istasyonunda bu hafta yapılan gösteride ise Türk bayrağı taşıyarak tepki gösteren Türk vatandaşlarına saldırı girişiminde bulunmuştu.

PYD/PKK yandaşları, son dönemde Avrupa'da bir çok camiye de saldırı düzenlemişti