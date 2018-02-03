Resmi ziyaret için Küba'nın başkenti Havana'da bulunan Arreaza, "Emperyalizm düşmanımızdır. Trump, Venezuela ve Orta Amerika göçmenlerine saldırdığı gibi Meksika'ya da aynı şekilde davranıyor. Emperyalizm hiçbir şeye saygı duymuyor." diye konuştu.
ABD'DEN DARBE ÇAĞRISI
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Venezuela'da askeri darbe olabileceğini öne sürmüştü.
BBC'nin haberine göre, Tillerson, Latin Amerika seyahatinden önce Texas Üniversitesinde yaptığı konuşmada, Venezuela'da ordunun Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirebileceğini ileri sürmüştü
Tillerson, ABD'nin rejim değişimini desteklemediğini ve ellerinde planlanmış herhangi bir eyleme dair istihbarat olmadığını savunsa da Venezuela'da askeri darbe olabileceğini dile getirmişti.
DARBE İMASI
Latin Amerika'da ordunun tarihsel olarak ciddi kriz zamanlarında müdahalede bulunduğuna dikkati çeken Tillerson, "Venezuela ve Güney Amerika tarihinde, işler çok kötüye gittiğinde ve liderler artık halka hizmet edemediğinde, genellikle ordunun değişim aracı olduğu zamanlardır." demişti.
Maduro'nun Küba'dan sığınma talep etmesi gerektiğini söyleyen Tillerson, "Mutfak onun için biraz fazla ısınırsa, Küba'da, kendisine plajda güzel bir malikane verebilecek bazı arkadaşları olduğundan eminim." ifadelerini kullanmıştı.
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ABD de başkan kim anlamadım doğrusu ,değişik ve tezat dolu beyanatlar ,bu mu dünyanın en ciddi ülkesi
tilerson kendi ülkesine baksın bence ordu yönetime el koymuş görünüyor, başkan ne söylerse komutanları çıkıp tam tersini söylüyor, ve yapıyor
İNŞALLAH ABD KAFİRİ PARÇALANIR.
Maşallah Maduro.
it abd.kafir,dinsiz abd.pkklı,fetocu abd,daeşli,bok-bokolu abd.
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