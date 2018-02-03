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'nin çağrısına 'dan yanıt

Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise Tillerson'un yorumlarını eleştirerek ülkelerini ortak bir düşmana karşı birleşmeye çağırdı.

ABDnin darbe çağrısına Venezueladan yanıt

Resmi ziyaret için 'nın başkenti Havana'da bulunan Arreaza, "Emperyalizm düşmanımızdır. Trump, ve göçmenlerine saldırdığı gibi 'ya da aynı şekilde davranıyor. Emperyalizm hiçbir şeye saygı duymuyor." diye konuştu.

ABD'DEN DARBE ÇAĞRISI
Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Venezuela'da askeri olabileceğini öne sürmüştü.

BBC'nin haberine göre, Tillerson, seyahatinden önce Texas Üniversitesinde yaptığı konuşmada, Venezuela'da nun Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirebileceğini ileri sürmüştü

Tillerson, ABD'nin rejim değişimini desteklemediğini ve ellerinde planlanmış herhangi bir eyleme dair istihbarat olmadığını savunsa da Venezuela'da askeri darbe olabileceğini dile getirmişti.

DARBE İMASI
Latin Amerika'da ordunun tarihsel olarak ciddi kriz zamanlarında müdahalede bulunduğuna dikkati çeken Tillerson, "Venezuela ve Güney Amerika tarihinde, işler çok kötüye gittiğinde ve liderler artık halka hizmet edemediğinde, genellikle ordunun değişim aracı olduğu zamanlardır." demişti.

Maduro'nun Küba'dan sığınma talep etmesi gerektiğini söyleyen Tillerson, "Mutfak onun için biraz fazla ısınırsa, Küba'da, kendisine plajda güzel bir malikane verebilecek bazı arkadaşları olduğundan eminim." ifadelerini kullanmıştı.

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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi 10:40
YORUMLAR 9 yorum yapıldı

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tevfik,, tevfik,,

ABD de başkan kim anlamadım doğrusu ,değişik ve tezat dolu beyanatlar ,bu mu dünyanın en ciddi ülkesi

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evet0
hayır0
cevapla 03.02.2018 20:48
alara alara

tilerson kendi ülkesine baksın bence ordu yönetime el koymuş görünüyor, başkan ne söylerse komutanları çıkıp tam tersini söylüyor, ve yapıyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 03.02.2018 18:30
mehdi mehdi

İNŞALLAH ABD KAFİRİ PARÇALANIR.

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evet7
hayır0
cevapla 03.02.2018 17:10
mehdi mehdi

Maşallah Maduro.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 03.02.2018 17:09
mehdi mehdi

it abd.kafir,dinsiz abd.pkklı,fetocu abd,daeşli,bok-bokolu abd.

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 03.02.2018 17:09
Haberin tüm yorumlarını okuyun (9 yorum)

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