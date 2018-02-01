Zeytin Dalı Almanya'ya battı!
Afrin gündemiyle toplanan Almanya Parlamentosu skandal görüntülere sahne oldu. Alman vekiller boyunlarına PKK paçavraları asarak, Zeytin Dalı harekatının bir an önce durdurulmasını istedi.
PKK PAÇAVRALARI İLE OTURDULAR
Türkiye'nin harekata bir an önce son vermesini isteyen Alman vekiller boyunlarındaki PKK paçavraları ile oturuma katıldılar.
AB'DEN SİYASİ TAVIR TALEP ETTİLER
Avrupa Birliği'nden siyasi tavır talep eden Yeşiller Partisi, Türkiye'ye verilen desteğin sonlandırılması ve silah satışının durdurulmasını istedi
SUSMAK ERDOĞAN'A DİZ ÇÖKMEKTİR
Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping, Merkel ve Dışişleri Bakanı Gabriei'i Afrin harekatına karşı susmakla suçlayıp 'susmak Erdoğan'a diz çökmektir' dedi.
Etiketler: ALMANYA , PKK , Sol Parti , Zeytin Dalı , DEAŞ , PYD , TSK , Yeşiller Partisi
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diz çökmek.size yakisir!
Zeytin dalı batar tabi üst aklın tayfasına,Allah'ın izni ile İslam Birliği Kurulana kadar batsın emperyalistlere.
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