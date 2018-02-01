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'ya battı!

Afrin gündemiyle toplanan Parlamentosu skandal görüntülere sahne oldu. Alman vekiller boyunlarına paçavraları asarak, harekatının bir an önce durdurulmasını istedi.

Zeytin Dalı Almanyaya battı!
Alman Federal Meclisi bugünkü oturumunda 'nin isteği üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin () Suriye'nin Afrin kentindeki / ve hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Harekatı ele alındı.

PKK PAÇAVRALARI İLE OTURDULAR
Türkiye'nin harekata bir an önce son vermesini isteyen Alman vekiller boyunlarındaki PKK paçavraları ile oturuma katıldılar.



AB'DEN SİYASİ TAVIR TALEP ETTİLER
Avrupa Birliği'nden siyasi tavır talep eden Yeşiller Partisi, Türkiye'ye verilen desteğin sonlandırılması ve silah satışının durdurulmasını istedi

SUSMAK ERDOĞAN'A DİZ ÇÖKMEKTİR
Eş Başkanı Katja Kipping, Merkel ve Dışişleri Bakanı Gabriei'i Afrin harekatına karşı susmakla suçlayıp 'susmak Erdoğan'a diz çökmektir' dedi.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe 18:17
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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hercai hercai

diz çökmek.size yakisir!

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 01.02.2018 19:29
Ahmet Ahmet

Zeytin dalı batar tabi üst aklın tayfasına,Allah'ın izni ile İslam Birliği Kurulana kadar batsın emperyalistlere.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 01.02.2018 19:17
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