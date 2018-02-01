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'daki Osmanlı eseri camiye ırkçı saldırı

meclisindeki (Knesset) Arap milletvekili Cuma ez-Zebarika, yaptığı yazılı açıklamada, 'daki 'ne cam şişe ile saldırı gerçekleştirildiğini belirtti. Saldırıyı kınayan Zebarika, "Radikal Yahudi gruplar, daha önce de defalarca Müslüman ve Hristiyanların kutsal değerlerine saldırı düzenlendi. Bu; iktidardaki sağcı hükümetin yürüttüğü resmi ırkçı politikaların bir sonucudur" dedi.

Yafadaki Osmanlı eseri camiye ırkçı saldırı
Sabah saatlerinde İbranice konuşan bir kişinin cemaatten birine buranın cami olup olmadığını sorduğunu aktaran Zebarika, "Bu kişi, oranın cami olduğunu öğrenince İslam ve Müslümanlar aleyhine sloganlar atarak içindeki maddenin ne olduğunu henüz öğrenemediğimiz bir cam şişeyi caminin avlusuna atıyor." ifadesini kullandı.

Zebarika, söz konusu saldırıyı kınayarak, radikal Yahudi grupların daha önce de defalarca Müslüman ve Hristiyanların kutsal değerlerine saldırı düzenlendiğini ve bunun; iktidardaki sağcı hükümetin yürüttüğü resmi ırkçı politikaların bir sonucu olduğunu kaydetti.


"POLİS, SALDIRGANLARA TOLERANS GÖSTERİYOR"
Kutsal değerleri hedef alan söz konusu saldırının asıl sorumlusunun hükümeti olduğunu vurgulayan Zebarika, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Polis ve güvenlik birimleri, bugün 'nde yaşanan olaya rağmen parmağını bile kıpırdatmadı. Bu durum ilk değil, daha önce de camiye saldırılmıştı. İsrail polisi, saldırganlara ağır bir ceza vermediği gibi onlara tolerans gösterdi. Polis, çoğu zaman failleri tutuklamıyor ve kimliğini de açıklamıyor.

İsrailli yazar Miko Peled A Haber'e konuştu: "İsrail terör devletidir" dedi


YENİ SALDIRILARA KAPI ARALANIYOR
Zebarika ayrıca polis ve güvenlik birimlerinin izlediği bu tavrın camilere yönelik yeni saldırılara da kapı araladığını dile getirdi.

'daki Arap mahallesi Menşiyye'de "ayakta kalan tek İslami eser" olma özelliği taşıyan Hasan Bey Camisi, 1916'da Osmanlı Devleti döneminde yapılmıştı.

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  • 01 Şubat 2018, Perşembe 20:03
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