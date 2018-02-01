;
Yol Durumu
  1. "Türk tarafındaki sivil kayıplardan bilgim yok"
  2. ABD’nin Katar paniği

TSK ve ÖSO'nun Afrin'deki ilerleyişi sürüyor

TSK ve ÖSO birlikleri, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın imha edilen sözde anıtının bulunduğu Darmık Dağı'nın eteklerine ulaştı.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca dikilen ve yerli üretim silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile imha edilen terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde anıtının bulunduğu Darmık Dağı'nın eteklerine ulaştı.

  • 01 Şubat 2018, Perşembe 19:43
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar