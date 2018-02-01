TSK ve ÖSO'nun Afrin'deki ilerleyişi sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca dikilen ve yerli üretim silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile imha edilen terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde anıtının bulunduğu Darmık Dağı'nın eteklerine ulaştı.
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