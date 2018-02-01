Trump Towers

ABD Başkanı Donald Trump'ın evliliği ile ilgili tartışmalar son bulmadı. 2006'da cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels, "Böyle bir ilişki hiç olmadı" açıklamasını yaptı. Ama Melania Trump, buna inanmadı. Kocasına karşı tavır aldı. Hatta Kongre binasında ilk kez yapacağı "Birliğin Durumu" konuşmasına giderken, Trump'ın yanında yer almadı. Binaya ayrı bir araçla gidip kocasını öyle dinledi.
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