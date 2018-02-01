 ;
Yol Durumu
  1. Camilere saldırı
  2. Kıskanç manş'et'

Towers

Trump Towers
ABD Başkanı Donald 'ın evliliği ile ilgili tartışmalar son bulmadı. 2006'da cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels, "Böyle bir ilişki hiç olmadı" açıklamasını yaptı. Ama Melania Trump, buna inanmadı. Kocasına karşı tavır aldı. Hatta Kongre binasında ilk kez yapacağı "Birliğin Durumu" konuşmasına giderken, Trump'ın yanında yer almadı. Binaya ayrı bir araçla gidip kocasını öyle dinledi.
Etiketler:
  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar