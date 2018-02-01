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Prensleri soydular

Arabistan’da Selman, ABD’nin emri ile 11 prensi tutuklattı. Toplam 154 milyar dolar karşılığında prenslere özgürlük veren Selman, Prens Talal’ın 80 atına da el koydu

Prensleri soydular
Suudi Arabistan, Washington'ın emirlerini uygulamakta sınır tanımıyor. Arabistan'da yolsuzlukla mücadele komitesi, aralarında 11 prens, dört bakan ve onlarca eski bakanın da bulunduğu çok sayıda kişiyi 5 Kasım'da tutukladı. Para karşılığı serbest kalacaklarını açıklayan komite, 10 prensi ikna etti. Prens El Velid bin Talal ise rüşvet vermeyeceğini açıkladı. Haftalar süren 'ikna odası' görüşmelerinden sonra Talal da kabul etti. Başsavcısı Şeyh el Mojeb, "Mali uzlaşmanın tahmini değeri 106 milyar dolar. Bu tutarı hisseler, mülk, ticari varlıklar, tahviller ve nakit oluşturuyor" dedi. Ancak gerçek rakamın 154 milyar dolar olduğu ortaya çıktı.


Prens

Ülkenin bütçe açığının bu yıl 52 milyar dolar olması beklenirken, bu rüşvetlerle birlikte bütçenin 102 milyar dolar fazla vereceği öğrenildi. Talal'ın Arabistan'da bulunan 84 yarış atına da el konulduğu açıklandı. Talal'ın 2013 yılında ayrıldığı Ameerah Al Taweel'de bulunan 7 atın da önceki gün ahırlarından alındığına dikkat çekildi.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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