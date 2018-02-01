Prensleri soydular

Suudi Arabistan, Washington'ın emirlerini uygulamakta sınır tanımıyor. Arabistan'da yolsuzlukla mücadele komitesi, aralarında 11 prens, dört bakan ve onlarca eski bakanın da bulunduğu çok sayıda kişiyi 5 Kasım'da tutukladı. Para karşılığı serbest kalacaklarını açıklayan komite, 10 prensi ikna etti. PrensEl Velid bin Talal ise rüşvetvermeyeceğini açıkladı. Haftalar süren 'ikna odası' görüşmelerinden sonra Talal da kabul etti. Suudi Arabistan Başsavcısı Şeyh el Mojeb, "Mali uzlaşmanın tahminideğeri 106 milyar dolar.Bu tutarı hisseler, mülk, ticarivarlıklar, tahviller ve nakitoluşturuyor" dedi. Ancak gerçek rakamın 154 milyar dolar olduğu ortaya çıktı.
Ülkenin bütçe açığınınbu yıl 52 milyar dolar olmasıbeklenirken, bu rüşvetlerlebirliktebütçenin102 milyardolarfazla vereceğiöğrenildi. Talal'ın Arabistan'da bulunan 84 yarış atına da el konulduğu açıklandı. Talal'ın2013 yılında ayrıldığı AmeerahAl Taweel'de bulunan 7 atın daönceki gün ahırlarından alındığınadikkat çekildi.
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