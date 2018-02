Kıskanç manş'et'

dışında da açtığı et restoranlarıyla ünlü olan Nusret Gökçe'yi İngilizler hedef aldı. Independent, ete tuz serpme hareketiyle de gündem olan Nusret'in et hazırlayış biçimini diline doladı. New York 'ta açtığı restoranda et pişirme gösterilerinin eyalet yasalarına aykırı olduğunu hatırlattı. Sağlık Yasası'nın 81. Maddesi'ne göre "Eti hazırlarken çıplak elle dokunmanın yasak" olduğunu yazdı.Gökçe'nin çektiği videolarda eti hazırlamadan önce çıplak elle dokunduğu hatta çeşitli şovlar yaptığı da vurgulandı. Çıplak elle ete dokunmanın bakteri, parazit ve virüslere davetiye çıkardığı bu durumun gıda zehirlenmesine neden olabileceği anlatıldı. Fakat haberde, New York'un ünlü şefleri Thomas Keller ve Masa Takayama'nın Nusret benzeri et servisleri yapmasına rağmen onlar hakkında tek kelime yer almadı. Haber üzerine Nusr-Et restoranı konuyla ilgili açıklama yapmadı. New York Sağlık Departmanı da bu konuda kendilerine bir şikayet gelip gelmediği hakkında yorum yapmaktan kaçındı.