Kıbrıs’ta vahşet!

Korkunç cinayet önceki akşam KKTC Gazimagusa'da bir çocuğun, KennedyTaomwabwa'nın (28) cesedini kent dışındaki bir gölette bulmasıyla ortaya çıktı. Polis, Nijeryalı öğrencinin evinden 8 genç tarafından kaçırıldığını belirledi. Kent dışında dövülerek öldürüldüğünü tespit etti. KKTC polisi, cinayete karışan, Z.K.(22), O.K. (18) veB.Ç'yi (16) yakalayarak mahkemeye çıkardı. B.Ç, "Ben vurmadım,sadece seyrettim" dedi. Mahkeme hakimi Gökhan Asafoğluları, 3 gencin sorgulanmak üzere emniyette tutuklu kalmasına karar verdi. Polis cinayete karışan 5 gencin daha arandığını açıkladı. Arkadaşları, Nijeryalı gencin bir hafta önce de benzer şekilde kaçırılarak dövüldüğünü söyledi.
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