Camilere saldırı

Almanya'da İslam düşmanları, Viersen kasabasındaki Yeni Cami ve Aachen kentindeki Eyüp Sultan Cami'ne saldırı düzenledi.
Her iki caminin de kapılarını ve camlarını kıran saldırganlar, duvarlara "Afrin yalnız değildir" notunu yazıp kaçtı. Cami cemaati son haftalarda yaşanan bu saldırıların son bulmasını ve faillerin yakalanmasını istedi.
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