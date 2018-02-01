ABD’nin Katar paniği

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar ve Körfez ülkeleri arasında yaşanan diplomatik kriz ile ilgili ülkeleri ve ABD'yi ekonomik ve askeri olarak çok etkilediğini itiraf etti. ABD Savunma Bakanı Mattis de Körfez bölgesinde sükunetin sağlanmasının önemine vurgu yaparak, "Bu bölgede kurulacak bir fikir birliği önemlidir" dedi. Washington'ın ambargo kararından sonra, ABD'ye beklenen Katar sermayesinin gelmemesi büyük paniğe neden olduğu belirtildi.
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