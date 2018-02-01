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’nin paniği

ABD’nin Katar paniği
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ve Körfez ülkeleri arasında yaşanan diplomatik kriz ile ilgili ülkeleri ve 'yi ekonomik ve askeri olarak çok etkilediğini itiraf etti. ABD Savunma Bakanı Mattis de Körfez bölgesinde sükunetin sağlanmasının önemine vurgu yaparak, "Bu bölgede kurulacak bir fikir birliği önemlidir" dedi. Washington'ın ambargo kararından sonra, ABD'ye beklenen Katar sermayesinin gelmemesi büyük paniğe neden olduğu belirtildi.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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