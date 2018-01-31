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Şiddetli deprem 7 ülkeyi birden salladı

Afganistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üssü ülkenin kuzeydoğusundaki Jarm bölgesi olan deprem, 270 kilometre uzaklıktaki başkent Kabil'de de hissedildi.

Şiddetli deprem 7 ülkeyi birden salladı

Afganistan bugün 6.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yerin yaklaşık 180 kilometre altında gerçekleşen depremin merkez üssü, ülkenin kuzeydoğusundaki Jarm bölgesi.

USGS verilerine göre, sarsıntı Afganistan'ın yanı sıra Tacikistan, Pakistan, Hindistan, Kırgızistan, Çin ve Özbekistan'da hissedildi.

Deprem haberini ilk duyuran ajans olan Reuters, sarsıntının Kabil'de hissedildiğini aktardı.

2015'in Ekim ayında bölgede meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremde 400'e yakın kişi ölmüştü.
  • 31 Ocak 2018, Çarşamba 12:07
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